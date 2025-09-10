Сейчас же Украина готова помочь Польше построить систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

На фоне ночной атаки на Польшу президент Украины Владимир Зеленский напомнил о необходимости создания единой европейской системы ПВО. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале главы государства.

"Важным является прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей. Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров", - отмечает Зеленский.

По его словам, поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши.

"По состоянию на сейчас известно о 8 дронах. Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара. Уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, которые пересекали границу и преодолевали небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем значительно больший масштаб и целенаправленность", - отметил Зеленский.

Глава государства сказал о готовности Украины предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. По его словам, Украина также готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

"Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Атака на Польшу - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью во время массированной атаки РФ по Украине, Польше впервые за много лет пришлось привести свою противовоздушную оборону в состояние наивысшей готовности, была поднята в небо авиация НАТО, поскольку в воздушном пространстве фиксировали дроны.

Президент Польши Кароль Навроцкий написал в социальной сети Х, что находится на связи с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

А премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские ударные беспилотники.

Президент Украины назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу "крайне опасным прецедентом" для Европы. Будут ли следующие шаги, отметил он, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий.

