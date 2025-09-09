Рассказываем, какой навоз лучше выбрать для своего огорода.

Опытные огородники регулярно удобряют свои участки, чтоб получить наилучший урожай со своих растений. Хорошим вариантом для этого считается навоз. В зависимости от происхождения, у него разное процентное соотношения магния, азота, фосфора, кремния, калия, хлора, серы, микро- и макроэлементов.

Мы разобрались, какой навоз лучше для огорода и как его вносить в грунт.

Какой навоз самый лучший

Прекрасным вариантом будет конский навоз, хотя картину несколько портит его высокая стоимость и малая доступность. Вносят такое удобрение поздней осенью - после сбора урожая и до перекопки почвы. Самым качественным считается соломенный конский навоз. У него самый короткий период разложения.

Очень востребован и популярен коровий навоз. Большое содержание калия делает его универсальным средством, которое подходит для удобрения почти всех культур.

С помощью коровьего навоза удобряют суглинистые (раз в четыре года) или песчаные (раз в три года) грунты. Если же говорить о том, какой навоз лучше для огорода - конский или коровий, то первый выиграет это состязание.

В то же время свиной навоз совершенно не годится - у него мало полезных веществ и слишком высокая кислотность.

Больше всего микроэлементов и полезных веществ содержится в птичьем помете. Однако повышенная концентрация химических элементов не всегда идет во благо - при частом внесении этого удобрения в почву растения могут получить ожог.

Теперь перейдем к тому, как разводить конский навоз для подкормки осенью.

Как правильно вносить навоз в грунт

Осенью это удобрение вносят после сбора всего урожая. Куриный помет можно вносить в грунт один раз в три года и под перекопкой. На квадратный метр нужно всего 0,5-1 кг свежего или 0,1-0,3 гранулированного навоза. За зимние месяцы концентрация полезных веществ снизится, а почва обогатится важными компонентами.

Коровий навоз также вносится под перекопку. Его равномерно разбрасывают по поверхности, а затем заделывают на глубину около 15-25 сантиметров. Так навоз успеет перепреть до весны. На квадратный метр вносят от двух до восьми килограммов. Брать стоит перепревший или хотя бы полуперепревший навоз.

Теперь перейдем к тому, как использовать сухой конский навоз. Его равномерно распределяют по поверхности. Для песчаной почвы нужно взять два-три килограмма на квадратный метр, а для глинистой - шесть-восемь килограммов. Далее заделываем на глубину 15-20 сантиметров. Это нужно, чтоб предотвратить потерю аммиака.

Навоз обычно берут полуперепревший или перепревший, потому что в свежем много семян сорняков. В перспективе это может принести много лишних хлопот.

