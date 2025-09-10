Обрезка малине необходима, и опытные садоводы проводят эту процедуру не только осенью, но также весной и летом. Но сейчас нас интересует именно осенняя обрезка кустов: когда лучше обрезать малину на зиму и как правильно это делать с летними сортами (неремонтантными) и ремонтантными.
Когда нужно обрезать малину осенью
Точные календарные сроки, когда можно обрезать малину перед зимой, не подскажет никто - это зависит от региона и его климата. Поэтому советуют обрезать примерно за 2-3 недели до наступления холодов, когда листья малина уже сбросила или же они плохо держатся.
В южных регионах сроки могут быть более поздними, так как холода там наступают позже, в северных - наоборот, более ранними.
Как обрезать малину осенью
Обрезку малины следует делать в сухую погоду, так как в дождевую срезы стеблей могут намокнуть, и кусты могут заболеть.
Техника обрезки малины обычной и ремонтантной несколько отличается: малина летняя плодоносит на побегах прошлого года, поэтому их оставляют, а ремонтантная может плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних, поэтому ее обрезают в зависимости от того, сколько урожаев вы хотите собрать.
Как обрезать малину на зиму обычную, неремонтантную:
- сломанные, больные или пораженные насекомыми стебли нужно срезать под корень, не оставляя высоких пеньков;
- также под корень срезают стебли, которые отплодоносили в этом году, а если есть постарше, то и их - они имеют коричневый цвет;
- удаляют все слабые зеленые стебли (тоньше карандаша);
- загущающие стволы удаляют тоже, чтобы кусты хорошо проветривались.
Большие пеньки над поверхностью оставлять нельзя: там могут поселиться вредные насекомые и бактерии, которые в следующем году начнут портить малинник.
Таким образом на кусте оставляют 8-10 (можно 12) здоровых хороших веток, на расстоянии друг от друга. Если на них есть боковые, которые сильно загущают куст, то их также нужно убрать. Верхушки веток трогать не стоит: те, которые подмерзнут, нужно будет срезать весной - до сильной почки. Но вот высокорослые сорта, до 2 метров и выше, можно обрезать, оставив их высоту 1-1,5 метра.
Как уже говорили, обрезка малины ремонтантной отличается от обычной: эта малина плодоносит на побегах прошлого и этого года и может давать урожай летом, а затем еще и осенью. Поэтому обрезка зависит от того, сколько урожаев вы планируете с нее собрать.
Как обрезать ремонтантную малину:
- если хотите, чтобы малина дала один урожай - следующей осенью, тогда ее нужно в этот осенний сезон срезать всю под корень;
- если нужно, чтобы кусты плодоносили два раза за теплый сезон, тогда на двух- и трехлетних кустах следует оставить 3-4 сильных молодых стебля, укоротив их до высоты 1 метр, а остальные срезать под корень.
Кусты молодые, которым не больше года, советуют срезать полностью. Таким образом на ветках, которые остались, ремонтантная малина даст урожай летом, а на новых, которые вырастут - осенью.
Правила обрезки для малины ремонтантной такие же, как и для обычной. Напомним лишь, что срезать ее нужно чистым секатором и желательно его продезинфицировать. После обрезки малинник можно подкормить древесным углем и затем замульчировать почву.
