Рассказываем, когда обрезать ремонтантную малину и обычную - летнюю, чтобы она удачно перезимовала, и какие ветки точно надо удалять.

Обрезка малине необходима, и опытные садоводы проводят эту процедуру не только осенью, но также весной и летом. Но сейчас нас интересует именно осенняя обрезка кустов: когда лучше обрезать малину на зиму и как правильно это делать с летними сортами (неремонтантными) и ремонтантными.

Когда нужно обрезать малину осенью

Точные календарные сроки, когда можно обрезать малину перед зимой, не подскажет никто - это зависит от региона и его климата. Поэтому советуют обрезать примерно за 2-3 недели до наступления холодов, когда листья малина уже сбросила или же они плохо держатся.

В южных регионах сроки могут быть более поздними, так как холода там наступают позже, в северных - наоборот, более ранними.

Видео дня

Как обрезать малину осенью

Обрезку малины следует делать в сухую погоду, так как в дождевую срезы стеблей могут намокнуть, и кусты могут заболеть.

Техника обрезки малины обычной и ремонтантной несколько отличается: малина летняя плодоносит на побегах прошлого года, поэтому их оставляют, а ремонтантная может плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних, поэтому ее обрезают в зависимости от того, сколько урожаев вы хотите собрать.

Как обрезать малину на зиму обычную, неремонтантную:

сломанные, больные или пораженные насекомыми стебли нужно срезать под корень, не оставляя высоких пеньков;

также под корень срезают стебли, которые отплодоносили в этом году, а если есть постарше, то и их - они имеют коричневый цвет;

удаляют все слабые зеленые стебли (тоньше карандаша);

загущающие стволы удаляют тоже, чтобы кусты хорошо проветривались.

Большие пеньки над поверхностью оставлять нельзя: там могут поселиться вредные насекомые и бактерии, которые в следующем году начнут портить малинник.

Таким образом на кусте оставляют 8-10 (можно 12) здоровых хороших веток, на расстоянии друг от друга. Если на них есть боковые, которые сильно загущают куст, то их также нужно убрать. Верхушки веток трогать не стоит: те, которые подмерзнут, нужно будет срезать весной - до сильной почки. Но вот высокорослые сорта, до 2 метров и выше, можно обрезать, оставив их высоту 1-1,5 метра.

Как уже говорили, обрезка малины ремонтантной отличается от обычной: эта малина плодоносит на побегах прошлого и этого года и может давать урожай летом, а затем еще и осенью. Поэтому обрезка зависит от того, сколько урожаев вы планируете с нее собрать.

Как обрезать ремонтантную малину:

если хотите, чтобы малина дала один урожай - следующей осенью, тогда ее нужно в этот осенний сезон срезать всю под корень;

если нужно, чтобы кусты плодоносили два раза за теплый сезон, тогда на двух- и трехлетних кустах следует оставить 3-4 сильных молодых стебля, укоротив их до высоты 1 метр, а остальные срезать под корень.

Кусты молодые, которым не больше года, советуют срезать полностью. Таким образом на ветках, которые остались, ремонтантная малина даст урожай летом, а на новых, которые вырастут - осенью.

Правила обрезки для малины ремонтантной такие же, как и для обычной. Напомним лишь, что срезать ее нужно чистым секатором и желательно его продезинфицировать. После обрезки малинник можно подкормить древесным углем и затем замульчировать почву.

Ранее мы рассказывали, как и когда сажать смородину осенью, чтобы летом кусты ломились от ягод.

Вас также могут заинтересовать новости: