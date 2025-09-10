Такая реакция России является первой после атаки.

В Москве заявили, что Польша не предоставила никаких доказательств того, что сбитые в стране беспилотники были российского происхождения. Об этом сказал временный поверенный России в Польше Андрей Ордаш в комментарии росСМИ, передает Sky News.

Он добавил, что после этого инцидента его вызвали в Министерство иностранных дел Польши.

Такая реакция России является первой после атаки, произошедшей ночью.

Атака беспилотников на Польшу - что известно

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. Он отметил, что беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

В то же время издание Reuters написало, что НАТО не рассматривает вторжение беспилотников в Польшу как атаку. В частности премьер-министр Дональд Туск заявил, что атаки на Польшу не было, а была "масштабная провокация".

"Это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно. Мы не зафиксировали никаких потерь", - подчеркнул польский премьер.

В свою очередь стало известно, что в Польше российский дрон упал на жилой дом. Обломки беспилотника повредили крышу дома и автомобиль, пострадавших и погибших нет.

