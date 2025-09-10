Враг будет пытаться повторить такую серьезную ситуацию с отключениями света, которую мы уже проходили ранее, отметил Храпчинский.

Для противодействия враждебным ударам по украинской энергетике нужен комплексный подход, в частности с нанесением ударов по территории России. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

На вопрос, может ли этой осенью-зимой из-за вражеских ударов по объектам энергетики Украины повториться такая серьезная ситуация с отключениями света, которую мы уже проходили ранее, он отметил, что россияне будут пытаться ее повторить.

Относительно того, для противодействия России относительно ударов по энергетике надо прежде всего концентрироваться больше на самом противодействии им или на защите наших объектов, Храпчинский отметил, что это комплексный подход, поэтому надо искать решение и в противодействии, и в непосредственно ударах по территории России.

Видео дня

"То есть мы говорим о качественной разведке. Враг, например, выискивает наши "Нептуны" и хочет ударить. Летает на "Орланах", смотрит и бьет потом по нашим "Нептунам", по пусковым установкам. Вот нам надо делать то же самое с пусковыми, которые используются для запуска или крылатых, или баллистических ракет "Искандер", - сказал авиаэксперт.

Россияне могут бить не только по энергетике

Как сообщалось, в комментарии УНИАН авиационный эксперт Валерий Романенко высказал мнение, что российские оккупанты могут бить не только по украинской энергетике, но и по транспортной инфраструктуре, ведь это тоже серьезный элемент нашей обороны.

Относительно энергетики, то, по его мнению, враг будет бить не только по электростанциям, но и по подстанциям и трансформаторным станциям. Возможно, даже по линиям электропередач, а также по узловым портам, где идет распределение электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: