Стармер о российских дронах над Польшей: Путин демонстрирует откровенное неуважение к миру

Лондон призывает усилить давление на Кремль и подтверждает солидарность с Варшавой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ночное вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство "глубоко тревожным" и осудил действия Кремля, пишет Sky News.

"Это был чрезвычайно безрассудный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном неуважении президента Путина к миру и постоянных бомбардировках, с которыми ежедневно сталкиваются невинные украинцы", - заявил Стармер.

Британский премьер сообщил, что уже провел разговор с главой польского правительства Дональдом Туском и подтвердил поддержку Польши. Он также поблагодарил силы НАТО и польских военных за быструю реакцию на атаку.

Видео дня

"Вместе с нашими партнерами - и через наше лидерство в коалиции желающих - мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", - подчеркнул Стармер.

Атака дронов РФ на Польшу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября Польша привела в состояние наивысшей готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами. Премьер-министр страны Дональд Туск перед внеочередным заседанием Совета министров заявил, что Польша должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы.

Атака российских беспилотников на территорию Польши может стать переломным моментом для Европы - шансом убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин никогда не имел серьезных намерений относительно мира в Украине, пишет The Telegraph.

Вас также могут заинтересовать новости: