Тарифы для операторов систем распределения электроэнергии уже начали расти.

Тариф на свет беспокоит многих украинцев, ведь цены практически на все постоянно растут. Мы разобрались, сколько будут платить в Украине за электроэнергию в ближайшие месяцы и чего ожидать.

Какой тариф на свет сейчас

На данный момент бытовые потребители платят за киловатт 4,32 гривни. В то же время есть еще и ночной тариф на электроэнергию. Если счетчик двухзонный, то с 7 утра до 23 вечера стоимость электроэнергии стоит привычные 4,32 грн, а в остальное время - вдвое меньше.

С трехзонным счетчиком обращаться сложнее, но и экономия с ним может быть лучше. С 8 утра до 11 и с 20 вечера до 22 киловатт-час будет стоить 6,48 гривни. В период с 7 утра до 8, с 11 до 20, а также с 22 до 23 киловатт обойдется в 4,32 гривни. В оставшиеся часы (с 23 до 7) стоимость киловатта будет 1,73 гривни.

Также уменьшить платежки за свет можно, если у человека есть льготы. Они предусмотрены для лиц с инвалидностью, УБД, пенсионеров в селах и не только. В зависимости от категории скидка составит 25-100%.

Теперь перейдем к тому, как и когда могут вырасти цены на электроэнергию.

Как вырастет тариф на свет в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг провела 26 августа важное заседание, на котором решила поднять тарифы для операторов системы распределения электроэнергии.

Считается, что это уменьшит долги многих облэнерго перед "Укрэнерго" и позволит направить средства на подготовку к отопительному сезону.

Кроме того, увеличение тарифов поможет создать важные запасы на случай российских ударов по энергообъектах Украины. Ожидается, что для потребителей первого класса напряжения тариф поднимется в среднем на 14%, а для второго - на 23%.

Максимальный рост тарифов коснется;

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

А вот для "Львовоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Черниговоблэнерго" предусмотрена наименьшая нагрузка.

Регулятор также планирует пересмотреть тарифы для операторов в прифронтовых регионах. В Николаевской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях они изменятся с 1 октября.

Для населения тариф на свет в сентябре меняться не будет - до конца октября цена зафиксирована.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на прогноз Минэкономики, с 2026 года по 2028-й (с декабря по декабрь) цена на свет для бытовых потребителей каждый год будет подниматься примерно на 15% (плюс-минус пять процентов).

По данным "Обозревателя", тарифы могут вырасти:

в 2026 году - до 4,75-5,18 гривни;

в 2027 году - до 5,22-6,2 гривни;

в 2028 году - до 5,7-7,44 гривни.

Важно помнить, что цены еще не подняли, и прогнозы пока остаются на бумаге.

