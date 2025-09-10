Эти события вновь привлекают внимание инвесторов к геополитическим рискам.

Польские акции пошли вниз после того, как страну атаковали российские дроны. При этом упал и курс злотого к европейской валюте.

Как пишет Bloomberg, варшавский индекс WIG20 (главный фондовый индекс Варшавской биржи, который отражает динамику акций 20 крупнейших компаний Польши, - УНИАН) упал аж на 2,6% - самое большое падение за две недели, а злотый обесценился на 0,4% относительно евро. Позже WIG20 сократил потери до 1,3%, поскольку некоторые инвесторы предполагали, что вторжение России в польское воздушное пространство вряд ли приведет к длительным последствиям.

"Я рассматриваю текущее снижение реакции на геополитические риски как скорее временное явление. Правительство хочет продемонстрировать решительные действия, отсюда и новые решения, которые вызывают сильные настроения на рынке", - прокомментировал директор по инвестициям варшавского взаимного фонда Esaliens TFI Анджей Бенек.

В издании напомнили, что по меньшей мере 19 беспилотников пересекли границу Польши во время последнего массированного российского авиаудара по Украине. Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, что приведет к консультациям по военному ответу.

Отмечается, что эти события вновь привлекают внимание инвесторов к геополитическим рискам после удачного года. Хотя главный фондовый индекс Польши в 2025 году вырос на 27%, настроение на рынке в последнее время ухудшилось из-за планов ввести высокий банковский налог, чтобы уменьшить проблемы с государственным бюджетом.

Российская атака на Польшу - главные новости

В ночь на среду, 10 сентября, во время атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники. Польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативного командования ВС принял решение об их нейтрализации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что ночью военные сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны, и созвал срочное заседание правительства из-за ситуации с безопасностью.

