Недавно певица заговорила о замужестве.

Известная украинская певица Ирина Билык внезапно заговорила о любви, чем спровоцировала бурное обсуждение в сети. В своем Instagram 55-летняя артистка поделилась новым снимком, который традиционно подписала загадочным утверждением о личном с вопросом:

"Чтобы научиться любить, нужно научиться страдать. Согласны?".

В комментариях мнения разделились:

Видео дня

"А еще нужно уметь ненавидеть", "А так хочется любить без страданий", "Любовь - яд", "Это точно", "Вполне", "Наверняка любовь не бывает без боли, хотя бы периодической", "Нет. Любовь не содержит зла, разочарований, болей, ненависти, утрат. Любовь есть любовь", "Не всегда", "Надо мозги включить".

Другие пользователи восхитились образом певицы на фото, засыпав ее комплиментами.

Напомним, ранее Ирина Билык Ирина Билык кардинально сменила имидж и вдруг заговорила о замужестве.

"А вы как считаете, зачем замуж, если рано или поздно разводиться?" - обратилась певица к подписчикам, опубликовав яркое фото.

Вас также могут заинтересовать новости: