Подозреваемая в незаконном обогащении экс-руководитель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа, которой суд разрешил выйти из-под стражи под 20 млн грн залога, так и не внесла необходимую сумму в течение пяти дней. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Она пояснила, что крайним сроком для внесения залога в отношении Крупы был вторник, 9 сентября. Бывшая чиновница вышла на свободу 4 сентября сразу после заседания суда и имела пять календарных дней для внесения необходимой суммы. Однако, поскольку деньги так и не поступили, прокурор может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

"Пока Татьяне Крупе не избрали новую меру пресечения, в отношении нее продолжает действовать ряд ограничений. В частности, подозреваемая не может покидать пределы Хмельницкого, обязана носить электронный браслет и прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и т. д.", - сказала Чемерис.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк заявила Суспильному, что в ведомстве примут решение о дальнейших действиях в отношении Крупы после изучения полного текста решения суда о мере пресечения и выяснения всех обстоятельств.

Также отмечается, что согласно постановлению суда, залог за Крупу могут внести по истечении пятидневного срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.

Что известно о деле Татьяны Крупы

В октябре 2024 года у руководительницы Хмельницкой областной Медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы нашли дома и на рабочем месте наличными 6 млн долларов в разных валютах, ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Скандал приобрел новый размах, когда выяснилось, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Сразу возникли подозрения, что эти инвалидности могут быть фейковыми, а в их оформлении, вероятно, могла помочь именно Татьяна Крупа.

Крупу арестовали. В течение 11 месяцев пребывания в СИЗО ей несколько раз уменьшали размер залога, а 4 сентября позволили выйти на свободу под 20 млн грн залога.

