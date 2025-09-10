Создатели также назвали дату выхода ленты.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер сериала "До последнего самурая", который снят в стиле популярных "Сегуна" и "Игры в кальмара".

Режиссером новой ленты стал Фудзии Митихито. Главную роль сыграл актер Дзюничи Окада, который воплотил персонажа Сюдзиро Сагу и лично участвовал в боевых сценах.

"Один балл за жизнь. Занавес поднимается над эпической королевской битвой между храбрыми воинами, которые пережили неопределенную эпоху. В конце 19 века, в период Мэйдзи, 292 воина собираются в храме Тэнрюдзи в Киото с наступлением темноты, соблазненные обещанием огромного денежного приза в 100 миллиардов иен. Каждому из них дают деревянный жетон, и они присоединяются к ожесточенной игре, в которой должны украсть жетоны своих товарищей-участников и добраться до Токио, чтобы выиграть призовые деньги. Под покровом ночи территория храма наполняется беспокойством и присутствием кровожадных воинов. Когда дается сигнал к началу игры, бойцы начинают свою неустанную битву за выживание", - говорится в описании ленты.

Видео дня

Кстати, создатели отмечают, что в одной из сцен участвовали более 1000 актеров и членов съемочной группы.

Сериал "До последнего самурая" будет иметь 6 эпизодов, а его премьера запланирована на 13 ноября.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер нового сериала от создателя "Острых козырьков".

Вас также могут заинтересовать новости: