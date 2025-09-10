В Брюсселе считают, что Кремль лишь использует переговоры как прикрытие, и ждут более жестких действий США.

Атака российских беспилотников на территорию Польши может стать переломным моментом для Европы - шансом убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин никогда не имел серьезных намерений относительно мира в Украине, пишет The Telegraph.

Европейские лидеры официально поддерживают идею переговоров о прекращении огня, на чем настаивает Трамп, но в то же время не верят в искренность Кремля. Они надеются, что американский президент окончательно осознает: Россия только использует его, и что самое время ввести новые санкции и максимально поддержать Киев.

"Расценит ли господин Трамп то, что Владимир Зеленский назвал преднамеренным нападением России, как личное оскорбление?" - пишет издание.

Президент Польши Кароль Нарвоцкий на прошлой неделе получил теплый прием в Белом доме. Дональд Трамп тогда пообещал рассмотреть возможность увеличения количества американских войск в Польше, которая является одним из лидеров НАТО по оборонным расходам.

В последние дни Трамп начал демонстрировать нетерпение к Путину и усиливает риторику относительно возможных санкций. В европейских столицах надеются, что удар дронов по Польше станет "последней каплей" и заставит президента США действовать жестче против Кремля, сблизив его позицию с Владимиром Зеленским.

Атака российских беспилотников на Польшу - что известно

В ночь на 10 сентября Польша привела в состояние высокой готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали беспилотники. По некоторым данным их было 10. В связи с этим Туск объявил, что созывает срочное заседание правительства.

Туск заявил, что в течение ночи было зафиксировано 19 вторжений российских беспилотников в польское воздушное пространство. Значительная их часть залетела со стороны Беларуси.

