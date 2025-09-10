Пока мир ожидает презентацию новых iPhone, эксперт Игорь Чаленко обращает внимание на малозаметную, но показательную деталь: украинский рынок продукции Apple контролирует компания с российско-белорусскими корнями.

За официальные поставки отвечает компания ASBIS. Она давно работает в Украине, однако ее основатели - граждане Беларуси, которые долгое время вели бизнес в России. Даже после 24 февраля 2022 года ASBIS не прекратила работу на рынках государств-агрессоров, а наоборот - продолжает поставлять Apple-технику в РФ и Беларусь и платить там налоги.

Как отмечает Чаленко, исторически поставки iPhone в Украину осуществлялись через чешский офис компании, а оплата шла на оффшорные счета. Лишь около 10% импорта оформлялось официально, остальное завозилось "в черную". Параллельно компания давила на конкурентов и фактически монополизировала рынок, используя российские методы влияния.

В России ASBIS имела широкую сеть офисов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также дочерние структуры "Асбис", Must, Avectis и другие. Часть из них после начала войны была формально переименована, однако деятельность продолжилась. Через дочернюю компанию в Казахстане объемы продаж Apple в РФ даже выросли в несколько раз.

Ключевым владельцем ASBIS является Сергей Костевич, белорус по происхождению, который через кипрскую KS Holdings Ltd контролирует более трети бизнеса. В 2024 году компания продолжала сотрудничать с российскими банками, среди которых "Сбербанк", "Альфа-Банк" и "Зенит".

"Имеем ситуацию, когда украинский потребитель покупает iPhone фактически у компании, которая параллельно зарабатывает на российском рынке и платит налоги в бюджет страны-агрессора", - подчеркивает эксперт.

По его словам, это не только бизнес-парадокс, но и прямая угроза национальной безопасности. Ведь монополизация рынка в руках компании с российско-белорусским следом блокирует конкуренцию и создает риск финансирования войны против Украины.

Игорь Чаленко считает, что ситуация требует вмешательства Антимонопольного комитета и СБУ, которые должны проверить деятельность ASBIS и открыть путь для честной конкуренции украинских дистрибьюторов.