Украина могла бы помочь собственным опытом Польше на фоне российской атаки беспилотников. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Мы можем сбивать эти беспилотники любыми средствами. Начиная с пулеметов, которые использовали мобильные группы. И до того, что сейчас развивают - это дроны-перехватчики. Мы могли бы предложить им свою помощь в обучении подразделений, технологиях. Потому что то, чем их может сбивать Польша - это достаточно дорого. Надо развивать новые средства. И в этом мы могли бы им помочь", - сказал Костенко.

Он отметил, что залет российских беспилотников - это не случайная ситуация, а целенаправленная атака РФ на страну-члена НАТО. Нардеп отметил, что сейчас особенно важна реакция США, как лидера стран-членов Североатлантического альянса.

"Это был вызов, еще один, Соединенным Штатам. Сюда также можно отнести и удар по нашему дому Правительства. После того, как Путин почему-то прилетел из Китая и начал делать те вещи, которые до этого не делал. Это удар по зданию Правительства, рекордные атаки на нашу страну и теперь следующий шаг - атака по стране НАТО. И здесь, кроме того, что Польше надо обезопасить свое воздушное пространство, надо какое-то решение принимать. Потому что думаю, Путин будет поднимать уровень эскалации постоянно", - добавил Костенко.

Российская атака на Польшу: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, в небе над страной сбили четыре БпЛА россиян. Он также отметил, что значительная часть дронов прилетела со стороны Беларуси.

"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", - добавил Туск.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина сообщила Польше о пролете беспилотников еще ночью. А первый БпЛА пересек государственную границу Украины и Польши около 00:50 по киевскому времени.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - отметил глава государства.

