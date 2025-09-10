Транш профинансировали из доходов от замороженных активов российского Центрального банка.

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму один миллиард евро в рамках программы ERA Loans. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь - это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", - написала государственный деятель.

Свириденко поблагодарила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за "лидерство и непоколебимость".

"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", - добавила украинский премьер.

Ранее УНИАН сообщил о выделении шести миллиардов евро на дроны для Украины в рамках программы ERA Loans. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что до начала войны Украина почти не имела дронов, тогда как сейчас они обеспечивают львиную долю потерь российской техники.

Напомним, ранее Федеральный канцлер Германии Мерц заявил о запуске "трамповской" схемы помощи Украине. По его словам, это является единственным способом усилить давление на Москву и обеспечить мир.

