Вселенная открывает двери новым возможностям и внутреннему спокойствию.

После 10 сентября 2025 года напряженный период завершится для трех знаков Зодиака. Хотя квадрат Венеры и Лилит сначала может вызвать внутреннее беспокойство, он помогает понять, где ранее мы зря боролись. Этот транзит указывает на сферы жизни, в которых мы чрезмерно старались угодить другим или жертвовали собственными интересами ради гармонии.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Понимание того, что истинная свобода заключается в подлинности, приходит вместе с облегчением. Быть самим собой, принимать свои особенности - вот главное послание энергии Лилит. Три знака Зодиака осознают это, и 10 сентября наступает момент отпустить то, что больше не служит. Там, где раньше чувствовалась тяжесть и давление, приходит облегчение, а прежние ограничения растворяются, освобождая пространство для новых начинаний и душевного равновесия.

Овен

В период квадратуры Венеры и Лилит Овны осознают, что трудности не вечны. После 10 сентября давление спадает, и появляется ясность: нет нужды бороться в битвах, которые не приносят пользы. Это ощущение свободы будет особенно острым и заметным.

Ситуации в отношениях или работе, которые казались непреодолимыми, начинают меняться. Вселенная словно дает сигнал: можно безопасно отпустить старое. Овны смогут завершить главу, которая требовала слишком многого, и перейти к более легкому состоянию, сохраняя в себе внутренний покой и свободу.

Весы

Для Весов влияние квадрата Венеры и Лилит напрямую связано с любовью и самоуважением. После 10 сентября ощущается, что давняя тяжесть постепенно исчезает. Там, где раньше был дисбаланс и страх, появляется легкость и чувство внутренней гармонии.

Весы замечают, что больше не готовы жертвовать своим счастьем ради других. Принятый выбор уважать себя и ставить личные потребности на первое место оказывается правильным и освобождающим. Это символизирует окончание сложного периода и возвращение энергии, которая раньше истощалась.

Скорпион

Для Скорпионов напряжение квадрата Венеры и Лилит знакомо, но с 10 сентября оно начинает приносить пользу. То, что казалось тяжелым и неподъемным, постепенно теряет власть над внутренним состоянием.

Скорпионы ощущают облегчение и перестают бояться перемен. Этот период показывает, что жизнь требует трансформаций, и изменения ведут к лучшему. Теперь открываются новые перспективы, появляются надежда и любовь, а трудные времена остаются позади, выполняя свою роль и освобождая место для роста.

