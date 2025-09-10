В истории альянса такая статья была применена семь раз.

НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских беспилотников на территорию Польши. Об этом заявил спикер правительства страны Адам Шлапка в эфире Polsat News.

По его словам, уже состоялись консультации в рамках этой процедуры.

Что это означает?

Статья 4 предусматривает, что государства-члены могут проводить совместные консультации, когда, как они считают, есть угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

"Стороны будут совместно консультироваться, когда, по мнению любой из них, будет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон", - говорится в этой статье.

"В истории Североатлантического альянса, начиная с 1949 года, статья 4 была применена семь раз. Польша сделала это в 2022 году вместе с группой союзников в связи с полномасштабной агрессией России против Украины, а также ранее, в 2014 году, в связи с кризисом в Крыму и Донбассе, вызванным Россией", - напомнили в Polsat News.

Российская атака на Польшу - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. Тогда министр обороны страны сообщил, что беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

Однако в Польше российский дрон упал на жилой дом. Обломки дрона повредили крышу дома и автомобиль, пострадавших и погибших нет.

После этой атаки генсек НАТО Марк Рютте обратился к Путину с "четким посланием". По его словам, такое нарушение воздушного пространства Польши было "абсолютно безрассудным".

"Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - подчеркнул Рютте.

В то же время в Москве отреагировали на атаку российских БПЛА в Польше. Там подчеркнули, что страна не предоставила никаких доказательств того, что сбитые в стране беспилотники были российского происхождения.

