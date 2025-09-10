Аналитики ожидают нового падения стоимости "черного золота".

Цены на нефть 10 сентября выросли, отреагировав на атаку Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре и призыв президента США Дональда Трампа к Европейскому Союзу ввести повышенные пошлины в отношении товаров из Китая и Индии, сообщает Reuters.

По информации портала Investing, по состоянию на 10:23 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 67 центов, до 67,06 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 69 центов, до 63,32 доллара за баррель.

После того, как Израиль атаковал лидеров ХАМАС в Катаре, оба нефтяных образца подорожали на 2%. Однако как только США заверили официальную Доху, что подобных инцидентов на территории страны больше не будет, цены откатились назад.

Дополнительно поддержала рост цен на нефть информация о призыве Трампа к странам ЕС ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии. По данным источников издания, американский лидер призвал Европейский Союз ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. После чего США, вроде бы, готовы сделать аналогичный шаг.

"Умеренная реакция цен на нефть на эту новость (атаку Израиля на лидеров ХАМАС, - УНИАН), а также скептицизм в отношении заявлений президента США Трампа о возможном усилении санкций против российской нефти... делают "черное золото" уязвимым к снижению цен", - отмечает рыночный аналитик банка IG Тони Сика.

Кроме этого трейдеры и в дальнейшем ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на заседании на следующей неделе, что будет стимулировать экономическую активность и спрос на "черное золото".

Вместе с тем, управление энергетической информации США отметило, что мировые запасы нефти увеличиваются из-за увеличения добычи "черного золота" странами ОПЕК. Соответственно, цены могут в любой момент снова упасть.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 8 сентября возобновили рост из-за нового заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций против РФ.

9 сентября стоимость "черного золота" снова выросла несмотря на снижение стоимости "черного золота" одним из крупнейших его экспортеров - Саудовской Аравией.

В то же время аналитики как и управление энергетической информации США ожидают, что на рынке будет все больше "лишней" нефти, что потянет цены на нее вниз.

