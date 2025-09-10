Он считает, что нужно поднять выше системы радиолокации, чтобы увеличить радиус обнаружения и перехвата вражеских целей.

Украине нужно развертывание системы, которая позволит сформировать качественное обнаружение ракет и беспилотников, которыми россияне атакуют наше государство.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что Украина усиливает свою противовоздушную оборону (ПВО), выстраивая несколько эшелонных линий, которые предусматривают выявление и перехват целей. Но то количество средств, которое применяет враг, указывает на то, что Украине нужно строить не точечное решение, то есть системы, которые разворачиваются и дежурят, а строить комплексную систему - такую, как израильская система противовоздушной обороны. То есть со стационарными системами, которые предусматривают различные типы перехвата.

"Но... Мы не можем позволить себе такое количество средств, потому что это дорогостоящее удовольствие. Но, в любом случае, мы должны двигаться в направлении создания низковысотного радиолокационного поля, потому что это сверхсовременная угроза", - сказал Храпчинский.

По его словам, большинство средств поражения россиян используют низкий профиль полета:

"Классические системы радиолокации предусматривают качественное обнаружение большинства воздушных целей... То есть мы говорим о том, что надо сделать плотную систему детекции".

Он пояснил, что для того, чтобы обнаруживать цели на этой малой высоте, должна быть "и классическая радиолокация, это должна быть и активная или пассивная радиолокация, это большое количество разнообразных датчиков: звуковых, визуальных".

"Нужно развернуть систему, которая позволит сформировать качественную систему детекции на всей территории Украины. Это дорогое удовольствие, но мы можем использовать, например, башни мобильной связи, потому что это уже шесть метров высоты", - подчеркнул Храпчинский и добавил, что мы должны поднять выше системы радиолокации для того, чтобы увеличить радиус обнаружения и радиус перехвата вражеских целей.

Атака дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Он добавил, что постоянно находится на связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Туск подчеркнул, что российские беспилотники уже не впервые были сбиты на территории страны НАТО. Союзники Польши в Североатлантическом альянсе очень серьезно относятся к ситуации.

