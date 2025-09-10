Даша также показала фото после операции.

Украинский блогер и певица Даша Майорова, которая известна песнями "Незамінних", "Підпал", "Думки" и многими другими композициями, сделала операцию на груди.

Артистка поделилась фото из больничной палаты в своем Instagram. Она сразу заверила, что все хорошо и написала лаконичное слово "ура".

Позже Даша отметила, что многие хотят увеличить грудь, однако она сделала наоборот. Девушка объяснила в сети причину своего решения.

Видео дня

"Это было моей мечтой еще с 13 лет. Плюс я пережила три резких похудения, и мы наконец-то исправили гравитацию. В ближайшее время я буду не очень активно на связи - реабилитация непростая", - написала Майорова и показала себя после операции.

К слову, подписчики пожелали исполнительнице быстрой и легкой реабилитации после хирургического вмешательства. Сколько еще Даша пробудет в больнице - она не отметила.

Напомним, ранее певица MamaRika увеличила себе грудь. Она отметила, что хочет стать лучшей версией себя, поэтому и решилась на изменения, которые придали ей большей уверенности.

Вас также могут заинтересовать новости: