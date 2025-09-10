По словам эксперта, подобные инциденты не подпадают под пятую статью Альянса.

Российские дроны сегодня залетели на территорию Польши. Но, несмотря на то, что страна - является членом НАТО, не стоит ожидать применения пятой статьи Альянса о коллективной обороне.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Будет ли ответная реакция или действия со стороны Альянса? Не думаю. Во-первых, подобные инциденты не подпадают под пятую статью, как бы мы ни хотели. Потому что это не прямая военная агрессия с направленными ударами с применением живой силы", - сказал он.

Кулик напомнил, что случаи залета летающих объектов в воздушное пространство существовали и между НАТО и Советским Союзом.

По его словам, это никогда не приводило к применению пятой статьи, поэтому, сейчас так же не стоит ожидать ее применения.

"Более того, нет четкой квалификации происходящего со стороны самой польской власти, четкой артикуляции. Мы видим отдельных политиков, но в целом это: о мы изучаем, мы исследуем, мы смотрим", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что поскольку не будет пятой статьи, соответственно, не будет жесткой реакции, и Польша будет до последнего избегать какой-то квалификации этих событий.

"Это будет проходить как инцидент. Но, в отличие от предыдущих инцидентов, случайных залетов или прилетов, Польша видит в этом, и это тоже видно, что это была целенаправленная атака. С одной стороны возникает вопрос, были ли в тех БПЛА боевые части, или же это были разведывательные дроны, так сказать, проверка со стороны РФ. Однако важно: Польша понимает, что это была направленная атака, это не случайность, это было "прощупывание", - резюмировал Кулик.

Пятая статья Североатлантического договора (НАТО):

Это статья о коллективной обороне, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена НАТО будет считаться нападением на всех членов, и в таком случае каждый член окажет помощь тому, кто подвергся нападению, предпринимая действия, которые будут считаться необходимыми, включая применение вооруженной силы.

Налет российских дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября Польша привела в состояние наивысшей готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами. Премьер-министр страны Дональд Туск перед внеочередным заседанием Совета министров заявил, что Польша должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство.

В Европе есть соответствующие реакции на это событие. Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа запустит программу "Eastern Flank Watch" (Наблюдение за восточным флангом) для того, чтобы улучшить наблюдение в режиме реального времени за странами ЕС, граничащими с РФ.

