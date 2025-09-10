По меньшей мере 2 российских дрона залетели на территорию Польши из Беларуси.

По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. "Уже не первый доклад за эти сутки от командующего наших Воздушных сил. Уточняем все имеющиеся данные, анализируем детали этого российского удара. Еще ночью украинские военные сообщали польской стороне по соответствующим каналам информацию о движении российских дронов. Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей", - отметил глава государства.

По его словам, по меньшей мере два российских дрона, которые залетели на территорию Польши в течение ночи, использовали воздушное пространство Беларуси.

В целом, как подчеркнул президент, по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские защитники неба уничтожили более 380 российских дронов различных типов. По меньшей мере 250 из них - "Шахеды". Точная информация о типах дронов будет установлена после анализа обломков.

"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться", - добавил президент.

Атака дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение ночи было зафиксировано 19 вторжений российских беспилотников в польское воздушное пространство, и значительная их часть залетела со стороны Беларуси. По его словам, подтверждено сбитие трех дронов, предположительно уничтожен и четвертый.

Туск подчеркнул, что нарушения воздушного пространства не были случайными или связанными с навигационными сбоями - в этот раз дроны намеренно летели с территории Беларуси.

В то же время, Rzeczpospolita со ссылкой на источники написала, что в Польшу залетело по меньшей мере 23 российских дрона. Президент Кароль Навроцкий заявил: чтобы разобраться с тем "что произошло" в Польше в течение двух суток соберут Совет нацбезопасности.

