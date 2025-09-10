Полюбоваться ими можно будет до 21 сентября 2025 года.

На Контрактовой площади в Киеве в начале этой недели появились инсталляции, вдохновленные творчеством знаменитой украинской "народной" художницы Марии Примаченко.

Создали их американские художники Адам Фрезза и Терри Чао, известные как CHIAOZZA.

Их работа – это семь пневматических скульптур высотой от 3 до 7 метров, которые переосмысливают образы с картин мастерицы: красный цветок, горох, дерево, подсолнух, птицу, синего и желтого зверей.

Фотослужба УНИАН уже также успела посетить выставку.

Дополняет инсталляцию аудиогид о Марии Примаченко.

Полюбоваться всеми этими фигурами на одном месте можно будет до 21 сентября 2025 года.

С 26 сентября часть скульптур можно будет увидеть на большой интерактивной выставке Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале столицы, а другая часть будет размещена на Контрактовой площади.

После экспонирования в Киеве инсталляция переедет в США.

Мария Примаченко – чем известна художница

Мария Авксентьевна Примаченко (1908-1997) – украинская народная художница, работавшая в жанре "наивного искусства". Она родилась, жила и была похоронена в селе Болотная в Киевской области.

В детстве Примаченко переболела полиомиелитом, из-за чего стала не по-детски серьезной и наблюдательной, обострила слух и зрение. Она черпала информацию из мира природы и текущих новостей, сохраняя умение воспринимать жизнь как вечную сказку, а вдохновение находила в настенных домашних росписях, а также орнаментальном и песенном богатстве, которое она переняла от матери.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в селе Иванкове Киевской области сгорел музей, где хранились картины Марии Примаченко. К счастью, работники музея вместе с местными жителями успели спасти ее работы, но они не разглашали этот факт до освобождения Киевщины.

