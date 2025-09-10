По некоторым данным, украинская сторона предупреждала Польшу о вероятных атаках, но поляки не прислушались.

Российская дроновая атака по Польше готовилась несколько месяцев. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила, что есть основания полагать, что это не случайное нарушение воздушного пространства Польши.

Аналитики издания Defense Express отметили, что еще в начале июля в Польше были обнародованы данные, что среди обломков сбитых в Украине российских дронов нашлись 4G-модемы с SIM-картами польских операторов. В частности, информацию об этом публиковал польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на определенный отчет от 2 июля с подробной информацией, включая то, где именно были сбиты российские дроны.

Также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. В отчете указывалось, что это прямо указывает на подготовку России к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

"Считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках", - говорилось в отчете.

Издание отметило, что эти данные не вызвали никакого беспокойства у поляков.

Аналитики предположили, что одной из задач ночного дронового налета россиян на Польшу была разведка системы противовоздушной обороны страны.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала вторжение беспилотников в небо Польши "самым серьезным нарушением Россией европейского воздушного пространства с начала войны".

"Есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение", - написала она в Х.

"Российская война обостряется, а не заканчивается", - добавила Каллас, призвав усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности для отражения атаки российских дронов. Утром премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны.

Днем Туск объявил, что российских дронов было 19 и из них удалось сбить 4.

