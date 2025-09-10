Украина может столкнуться с низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах, но активная закачка позволяет ожидать даже превышения прошлогодних показателей накопления. В то же время из-за постоянных атак врага по объектам нефтегазовой инфраструктуры вопрос защиты ресурсов приобретает критическую важность. Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

"По состоянию на сегодня, запасы газа в подземных хранилищах составляют ориентировочно 11,4 миллиарда кубов. Это, если сравнивать с прошлыми годами, достаточно низкий уровень запасов, но закачка идет очень активными темпами. И, в принципе, есть даже такие прогнозы, что в сентябре-октябре мы сможем превысить уровень накопления газа в хранилищах от прошлогоднего", - отметила Орлова.

В то же время она отметила угрозы для отрасли.

"Действительно, враг выбрал такую тактику, что очень начал активно атаковать именно объекты нефтегазовой промышленности - это и хранилища, это и объекты добычи, объекты "Оператора ГТС Украины". Уровень повреждения, он разный и, в принципе, удается иногда оперативно восстановить поврежденные объекты; некоторые объекты требуют больше времени, но в газовой промышленности, на самом деле, очень важно говорить о именно защите - защите от вражеских дронов, в целом противовоздушной обороне. Эти объекты сейчас крайне важны", - подчеркнула эксперт.

Относительно специальных обязанностей для "Укрнафты", Орлова уверена в их целесообразности. По ее мнению, продолжение ПСО позволит обеспечить внутренний рынок и гарантировать стабильность газоснабжения в условиях войны и будущего отопительного сезона.

"Я думаю, что специальные обязанности будут продолжены, и в целом Украина нуждается в большем ресурсе газа и он должен оставаться в Украине", - сказала она.

Напомним, с апреля компания Укрнафта продает весь добытый газ Нафтогазу по фиксированной цене в рамках специальных обязанностей (ПСО). Этот механизм будет действовать как минимум до октября с возможностью продления.