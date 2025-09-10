Российские дроны ворвались в Польшу: Кремль 'переводит стрелки' на Украину

В Москве также обвиняют часть польских политиков.

РФ пытается снять с себя ответственность за залет своих дронов на территорию Польши. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Пропагандистские ресурсы РФ начали дезинформационную кампанию, распространяя сообщения, будто этот инцидент является "сознательной провокацией Украины и части европейских элит" с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией. Также россияне распространяют версию, якобы это Украина направила российские БпЛА на территорию Польши средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

В Центр противодействия дезинформации акцентируют: подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против гражданского населения Украины.

Видео дня

"Такие действия России должны получить решительный ответ. Только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора", - подчеркивают в ЦПД.

Российские дроны над Польшей

Как писал УНИАН, в ночь на 10 сентября Польша привлекла ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. В атаке на страну НАТО было задействовано более 10 ударных БПЛА. Известно, что в Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны нарушили именно российские ударные дроны. По его словам, беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Туск также отметил, что находится постоянно на связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками. По данным Polsat News, Варшава рассматривает возможность применения статьи 4 НАТО, что официально вынесет срочный вопрос на рассмотрение Североатлантического совета.

Вас также могут заинтересовать новости: