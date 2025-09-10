Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение ночи на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений российских беспилотников в польское воздушное пространство. Значительная их часть залетела со стороны Беларуси. Кроме того, Туск отметил, что Польша должна готовиться к различным сценариям.

Итак, по моему мнению, сейчас Украине следует сделать сильные шаги, которые закрепят за нашей страной статус лидера в борьбе с нашествием с Востока.

Видео дня

Сейчас должны заявить о готовности направить определенное количество антишахедных подразделений в Польшу и предоставить другую помощь в организации противодроновой обороны. У Польши нет пока возможности массово сбивать "Шахеды" так, как сбиваем их мы. Речь скорее не о мобильных огневых группах, а о группах операторов перехватчиков, которые у нас работают с высокой эффективностью, о расчетах операторов радаров, и, до чего совсем еще не додумалось НАТО - это информационные системы, позволяющие интегрировать все элементы противодроновой ПВО в режиме реального времени.

Да, кто-то скажет, что нам самим сейчас не хватает антидроновой ПВО, перехватчиков. Но, во-первых, обезопасить логистические маршруты в Польше для нас даже важнее, чем прикрыть отдельные регионы Украины.

Во-вторых, наше единство с ЕС вообще и с Польшей в частности тоже весит больше. Это будет очень сильный шаг - на Украину тогда начнет с максимальной серьезностью рассчитывать прагматичная часть Европы.

Также надо заявить о готовности принять на обучение в наших центрах польских военных именно по тематике сбивания "Шахедов". В Украине сейчас есть несколько центров, которые готовят операторов перехватчиков и расчеты специализированных радаров.

Без этого опыта полякам будет очень трудно - им надо уметь сбивать и "Шахеды", и разведывательные дроны россиян. У нас они могут этому научиться буквально за несколько недель. И больше нигде в мире. Собственно, мы можем предложить создать такой центр обучения в Польше для поляков, с нашими инструкторами.

И следует заявить о готовности принять соответствующее законодательство. В нем стоит подтолкнуть военнообязанных украинцев, которые сейчас постоянно проживают на территории Польши (в частности тех, кто сбежал, чтобы не защищать Украину), защищать хотя бы Польшу.

Нам это выгоднее, чем они просто там будут сидеть, и поляки будут иметь возможность оценить этот шаг. Наконец, это очень сильно может помочь имиджу наших беглецов во всем ЕС, улучшит отношение к женщинам, пожилым и детям, которые там скрываются от российской агрессии.

Однако, к сожалению, сомневаюсь, что подобные заявления сейчас рассматривают в Офисе президента, МИД или Генштабе. Но было бы неплохо, чтобы хотя бы что-то из описанного мной выше легло в основу реакции высших должностных лиц Украины.

Сейчас - уникальное окно возможностей для Украины, и счет идет на часы, чтобы в него попасть.