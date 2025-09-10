Интересные головоломки со словами развлекают и тренируют мозг / коллаж УНИАН, фото УНИАН, Pxhere

Еще с эры газет и первых кроссвордов стали популярны и головоломки на поиск слов. Теперь они постоянные гости мобильных приложений, соцсетей и публикаций. А разгадывают их все поколения.

Головоломки со словами - это отличный способ отвлечься, проверить свое зрение и скорость реакций, именно поэтому они так популярны. Особый момент, который сопровождает каждую новую головоломку, - это всплеск удовольствия, когда вы замечаете слово, спрятанное в мешанине букв. Кажется, будто секунды в этот момент истекают чуть медленнее.

Именно это уникальное сочетание вызова и вознаграждения делает головоломки такими популярными, и позволяют им удерживать позиции в эпоху коротких видео и скоротечных новостей.

Видео дня

Предлагаем вам проверить свои умения и немного напрячь зрение и мозг в этой красивой головоломке, где слово скрыто слово "олень". Обратите внимание, что слово может быть спрятано в любом направлении - горизонтали, вертикали или диагонали.

Чтобы искать было интереснее, поставьте таймер на 12 секунд. Мы уверены, что этого времени вам хватит.

Готовы? Начинаем!

Здесь спрятано слово "олень", которое надо найти за 12 секунд / фото УНИАН

Что ж, время исчерпано. Надеемся, вы нашли скрытое слово и поэтому поздравляем вас!

Если же времени не хватило, попробуйте повторить поиск прежде, чем смотреть ответ ниже. Ведь самому найти ответ всегда интереснее и приносит больше удовольствия.

Только 3% гениев найдут слово 'олень' за 12 секунд: удивительная головоломка

Больше головоломок со словами

УНИАН подготовил еще больше головоломок, где в хаосе букв скрыты слова, а ваша задача - найти это скрытое слово. Интересный вызов с поиском слова "кактус", которое надо найти за ограниченное время.

Или вот, еще одна удивительная головоломка - разыщите слово "куркума" всего за 9 секунд. Это сложный вызов, и не каждому удастся с ним справиться.

Вас также могут заинтересовать новости: