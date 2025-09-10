С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине около 170 миллиардов евро.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европа выделит 6 миллиардов евро на беспилотники для Украины в рамках программы ERA Loans, профинансированной из замороженных российских активов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время своего выступления перед Европейским парламентом.

"Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит альянс с Украиной в сфере беспилотных летательных аппаратов. У Украины есть изобретательность. Теперь ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое", - заявила заявила заявила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, Россия должна заплатить за эту войну.

"Нам нужно срочно работать над новым решением по финансированию военного ответа и усилий Украины на основе замороженных российских активов. С помощью денежных остатков, связанных с российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затрагиваться, а риск придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия оплатит репарации", - пояснила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что до полномасштабной войны с Россией Украина практически не имела дронов, тогда как сегодня они обеспечивают две трети всех потерь российской техники. В то же время Россия быстро догоняет Украину, используя преимущества, которые ей дает развитая военная промышленность.

"Мы предложим новую программу. Мы называем ее Qualitative Military Edge (качественное военное преимущество, - УНИАН). Она будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных сил Украины", - сказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, президент Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо усиливать санкционное давление на Россию.

"Нам нужны дополнительные санкции. Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в сотрудничестве с партнерами. Мы особенно сосредотачиваемся на ускорении отказа от российского ископаемого топлива. Мы обращаем внимание на теневой флот и третьи страны. В то же время нам нужна дополнительная поддержка для Украины", - сказала она.

Европейская помощь Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что европейские страны хотят взять кредиты у Евросоюза, чтобы купить оружие для Украины. Речь шла о займе на сумму до 100 миллиардов евро.

Европейцы изучают возможность непосредственной покупки оружия у украинских производителей, ведь это позволит Киеву увеличить масштабы оборонного производства и усилит технологическую интеграцию с ЕС.

Напомним также, что в июле Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о запуске "трамповской" схемы помощи Украине. По его мнению, это позволит усилить давление на РФ и договориться о мире.

Отметим, что после того, как США приостановили финансовую поддержку Киева, именно Германия превратилась в крупнейшего донора для Украины. Недавно стало известно, что немецкий производитель Quantum Systems наращивает производство дронов, открывая заводы по всей Украине.

