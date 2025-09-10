Президент Еврокомиссии отреагировала на падение обломков БпЛА в Польше.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа запустит программу "Eastern Flank Watch" (Наблюдение за восточным флангом) для того, чтобы улучшить наблюдение в режиме реального времени за странами ЕС, граничащими с РФ. Об этом сообщает Clash Report.

"Мы построим стену из дронов", - отметила она.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что РФ в очередной раз испытывает восточный фланг ЕС, поэтому блоку необходима надежная защита от российских дронов.

"Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО. Мы должны срочно разработать "стену от дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом", - написал политик на своей странице в соцсети X.

По его словам, по этому вопросу Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, а именно со странами на восточном фланге ЕС, а также с Украиной.

"Россия будет остановлена", - заверил Кубилюс.

Атака БпЛА на Польшу - что известно

Напомним, в ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние высокой готовности, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство.

После чего министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов.

"Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, которые могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации", - подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск официально заявил, что в Польшу вторглись российские дроны. Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Позже стало известно, что в Польше российский дрон упал на жилой дом, который находится в населенном пункте Вырыки (Влодавский уезд). Как отметил заместитель инспектора Анджей Фийолек из полиции Люблина, жертв и пострадавших нет.

