У людей с 3 группы инвалидности размер помощи будет зависеть от стажа заболевания.

Люди с инвалидностью не могут самостоятельно содержать себя из-за проблем со здоровьем, поэтому получают денежную помощь от государства. В 2025 году индексации выплат не ожидается. В сентябре такие лица получат такую же пенсию, как и ранее, если не имеют оснований для начисления надбавки.

Мы разобрались, каким образом назначается пенсия по 3 группе инвалидности и куда нужно обращаться, чтобы ее установили. Ранее мы рассказывали, как получить две пенсии в Украине - именно у лиц с инвалидностью есть такая возможность. Например, если потеряли единственного кормильца.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности 3 группы

У каждого получателя выплат сумма будет индивидуальной, поскольку зависит от срока, тяжести заболевания, а также наличия рабочего стажа. Есть единый механизм её начисления. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Видео дня

Сначала добавляют количество лет страхового стажа (нужно иметь не менее 1 года) и лет с момента установления инвалидности до 60 лет. Затем в ПФУ обчисляют, сколько получал бы человек с таким стажем и зарплатой, если бы достиг пенсионного возраста. Когда назначается пенсия по инвалидности, 3 группа получает 50% от этого размера, но не менее 2093 гривень для работающих украинцев или 2520 гривень для безработных.

Деньги не выплачиваются автоматически - нужно прийти в отделение ПФУ с документом, который подтверждает установление инвалидности.

Если у лица вообще нет стажа, то пенсия полагается только для отдельных категорий, например, военнослужащих. Остальным украинцам в таких ситуациях выплачивают соцпомощь.

Обратите внимание, что нельзя получать пенсию и по возрасту, и по диагнозу. Нужно выбрать что-то одно. Обычно для лиц с инвалидностью с детства второй тип более выгодный.

Какая пенсия по инвалидности 3 группы у военных

Для защитников выплаты рассчитываются совсем по иному принципу. Как объясняет ПФУ, у ветеранов сумма помощи привязана к размеру денежного обеспечения на службе. Военная пенсия по инвалидности 3 группы вследствие войны составляет 60% от зарплаты, однако не может быть ниже 9478 гривень. Если инвалидность получена не в связи со службой, то защитник будет получать 40% от жалования.

У военнослужащих перечень документов для ПФУ дополняется выводом военно-врачебной комиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: