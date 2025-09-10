Храпчинский отметил, что любое средство поражения, которое летит на Киев, может направляться в центр города.

Весь Киев защищается одинаково благодаря единой комплексной системе, центр города укреплен только за счет блокпостов. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Отвечая на вопрос относительно удара российских оккупантов по зданию Кабинета Министров Украины, он отметил, что в обществе есть мнение, что якобы "Печерские холмы защищаются лучше, чем защищается любая другая часть Киева".

"На самом деле весь Киев защищается одинаково, построена единая комплексная система, которая позволяет работать и защищать весь Киев", - отметил эксперт.

Видео дня

Говоря о технических характеристиках ракеты "Искандер-К", которую используют россияне, Храпчинский отметил, что это крылатая ракета со сверхнизким профилем полета. То есть она "может использовать высоты 6-20 метров, при заходе на цель она использует где-то шесть метров".

"Поэтому, в принципе, надо заметить, что любое средство поражения, которое летит в Киеве, вполне вероятно, может направляться в центр Киева: или по административным зданиям, или может направляться по каким-то объектам", - сказал авиаэксперт.

Кроме того, Храпчинский подчеркнул, что речь не идет о каком-то "самом укрепленном центре города".

"Он на самом деле укреплен только за счет блокпостов. Нет там ни Patriotов, ни IRISов, ни каких-либо средств, которые бы там защищали центр города. Потому что их просто нет смысла ставить, потому что они не будут выполнять так свои функции, как надо", - пояснил он.

Российский удар по зданию Кабмина

Как сообщалось, авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии УНИАН высказал мнение, что 7 сентября российские оккупанты могли попасть в здание Кабинета министров Украины случайно.

По его мнению, ракета, скорее всего, "просто отклонилась": враг мог целиться по заводу "Арсенал", а попал по зданию правительства. Романенко отметил, что если бы захватчики стреляли по Кабмину, то ракета попала бы в центр здания.

