НАТО не рассматривает нарушение польского воздушного пространства российскими дронами как атаку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Альянсе. При этом руководству НАТО известно, что предварительные данные свидетельствуют, что вторжение в воздушное пространство Польши было умышленным.

В материале издания также говорится, что для сбития 10 российских дронов над Польшей, были задействованы:

польские истребители F-16;

нидерландские F-35;

итальянские самолеты-разведчики AWACS;

самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые НАТО.

Источник обратил внимание, что впервые с начала войны в Украине самолеты НАТО участвовали в отражении угрозы в воздушном пространстве союзника.

Кроме того, источник заявил, что системы противовоздушной обороны НАТО Patriot не были задействованы в отражении атаки, хотя и обнаружили дроны своими радарами.

В добавок к этому польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что атаки на Польшу не было, а была "масштабная провокация".

Такое заявление он сделал, выступая на экстренном заседании правительства. Он сказал, что воздушное пространство Польши было нарушено "большим" количеством российских беспилотников. Он подтвердил, что цели были сбиты польскими и натовскими самолетами.

"Это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно. Мы не зафиксировали никаких потерь", - заявил Туск.

"Мы имеем дело, вероятнее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", - выразил убеждение политик.

Атака российских беспилотников на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша привела в состояние наивысшей готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами.

Уже утром премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали беспилотники. По некоторым данным их было 10. В связи с этим Туск объявил, что созывает срочное заседание правительства.

