Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы насладиться ароматной и вкусной рыбой.

Вкусная сушеная рыба остается актуальной в любое время года. Однако далеко не каждый умеет ее выбирать, а потому каждая покупка превращается в лотерею.

Мы разобрались, как правильно выбрать сушеную рыбу, чтоб она всегда попадалась с икрой.

Как правильно выбрать рыбу

У рыбы с икрой есть свои особенности. Так, она будет с округлым, плотными туловищем и плотным животом. Спинка у рыбы должны быть вытянутой и плотной, а не прогибающейся и мягкой.

Видео дня

Далее смотрим на плавники. Они не должны быть поврежденными или выступающими в разные стороны. Часто плавник на брюшке у самок короче, чем у самцов. Что тоже можно считать важным показателем.

У качественной рыбы должна быть кожица естественного цвета со светлой или темной янтарной мякотью. Неправильный оттенок может указать на плохое качество.

Наощупь хорошая рыба будет плотной и упругой. Кроме того, на поверхности может быть тонкая пленка жира.

Если говорить об аромате, то у качественного продукта он будет естественным, приятным и без посторонних примесей - кислого или гнилого запаха.

Стоит избегать рыбу, на которой будут царапины, вмятины или проплешины в чешуе. Это может указать на небрежное хранение, из-за которого продукт испортился. Также тревожным звоночком являются нетипичные, большие жировые пятна на чешуе.

Если есть возможность, пощупайте рыбу. Если она будет мягкой и это не предусмотрено ее разновидностью, значит ее плохо просушили.

Запомнив, как выбрать сушеную рыбу, можно будет всегда наслаждаться качественным и вкусным продуктом. Напоследок рассмотрим, какие виды рыбы стоит присмотреть в зависимости от своих предпочтений.

Например, ее можно поделить на сухую и слегка мокрую. У мокрой мясо будет жирным, питательным и мягким, а у сухой - плотным, твердым не такими жирным и более соленым.

К влажной рыбе относится плотва, тарань, чехонь, лещ, вобла, сом, толстолоб и подлещик. Если хочется более сухую, то берите щуку, карася, судака, окуня или бычки.

Вас также могут заинтересовать новости: