Разбираемся, когда лучше обрезать розы, чтобы они без проблем перезимовали и щедро зацвели в следующем сезоне.

Иногда садоводы сомневаются: нужно ли обрезать розы осенью? Если речь идет о культурных сортах, то обрезка обязательна: без нее кусты чаще болеют и хуже цветут. Но не менее важно проводить процедуру вовремя: слишком ранняя обрезка может ослабить растения, при слишком поздней - могут не пережить зиму. Когда нужно обрезать розы осенью и как подобрать подходящую погоду - рассказываем в материале.

Когда обрезать розы осенью в Украине

Осенняя обрезка роз идет им только на пользу, и вот почему:

во время нее удаляют слабые и больные побеги;

обрезанные растения проще укрывать на зиму;

после стрижки в следующем сезоне на кустах будет больше новых побегов и цветочных почек;

лучше развиваются корни растений;

снижается риск грибковых заболеваний, а сами кусты омолаживаются.

Также осенняя обрезка роз менее травматична, чем весенняя, поэтому опытные садоводы отдают предпочтение именно первой.

Видео дня

В осенней обрезке есть лишь один риск: если с ней поспешить, а на улице внезапно потеплеет, то спящие почки могут пойти в рост. И тогда растению будет сложно пережить зиму.

Так когда можно обрезать розы на зиму? Сроки зависят от региона, а если быть более точным, то от погоды в нем. На календарь ориентироваться не стоит - исключительно на столбик термометра.

Оптимальное время: когда несколько ночей подряд температура держится на 0…-5°С, а днем не поднимается выше +5°С. То есть, пошли первые ночные заморозки - пора обрезать. Важно успеть это сделать до наступления устойчивых морозов и минусовой температуры днем и ночью.

Перед обрезкой розы нужно подготовить: сократить полив, перестать рыхлить землю, прищипнуть верхушки побегов и удалить оставшиеся листья. Для самой обрезки выберете сухую, солнечную и безветренную погоду. И не забывайте, что не все виды роз нуждаются в обрезке: плетистые только пригибают к земле. Дикие розы также трогать не стоит.

Ранее мы рассказывали, какой навоз лучше - конский или коровий или куриный - и как его правильно вносить.

Вас также могут заинтересовать новости: