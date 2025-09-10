Пара развелась в 2021 году.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава Притула-Хома), которая в прошлом была замужем за артиста Дзидзьо (Михаил Хома), впервые раскрыла главную причину их развода.

В новом интервью для программы "Ближе к звездам" исполнительница призналась, почему приняла решение уйти от артиста.

По ее словам, в какой-то момент их отношения перестали развиваться. Она хотела детей, считая семью без них неполноценной, а он был против этого, желая, чтобы SLAVIA уделяла много внимания ему.

"Он нуждался в материнской опеке, а я не могла ему дать этого, потому что у меня другая роль - роль женщины. Мы понимали, что у наших отношений нет продолжения. Для меня семья неполноценна, когда нет детей, а он себя не видел отцом", - заявила певица.

Она также рассказала о личной жизни Дзидзьо после развода. Судя по всему, на данный момент он не состоит в романтических отношениях.

Как известно, Ярослава Притула и Михаил Хома поженились в 2013 году. В браке они пробыли восемь лет. В 2021 году стало известно об их разводе.

Недавно SLAVIA вышла замуж во второй раз и родила первенца. Мальчика назвали Львом.

