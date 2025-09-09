Рассказываем, какими льготами могут воспользоваться украинские пенсионеры.

Пенсионеры в Украине имеют право на ряд выплат и привилегий со стороны государства. Некоторыми из них можно воспользоваться, предъявив пенсионное удостоверение.

Мы разобрались, кому положена надбавка к пенсии после 65 лет и какие есть льготы.

Доплата пенсионерам после 65 лет - Украина в сентябре 2025

Трудовая пенсия по старости выплачивается украинцам, которые достигли 60 лет и смогли при этом накопить минимум 32 года официального стажа на работе. Ее размер не может быть меньше 40% от минималки - 3 200 гривень. В том случае, если размер выплат не дотягивает до этого показателя, государства доплатит недостающее.

Пенсия в Украине растет и благодаря доплатам за возраст после 65 лет. Так, после достижения 70-летия и до 74 лет пенсионеры дополнительно получают 300 гривень. В возрасте от 75 лет до 79 - 456 гривень, а после 80-летия - 570 гривень.

Какие льготы пенсионерам после 60 лет в Украине

Разобравшись, какой будет пенсия в 2025 году, перейдем к льготам. Получив пенсионное удостоверение, пожилые украинцы могут рассчитывать на разные услуги. Они могут воспользоваться:

субсидией на коммуналку (размер скидки зависит от дохода и площади жилья);

бесплатной коммуналкой (доступна для пенсионеров, которые были медиками, культурными деятелями, педагогами и теперь живут в сельской местности);

бесплатным проездом в городском общественном транспорте (за исключением такси), пригородных автобусах и электричках;

бесплатной парковкой на платных площадках;

безвозмездной правовой помощью в первичных юридических консультациях (если пенсия меньше 4722 гривен, то и во вторичных);

освобождением от уплаты налога на землю;

скидкой на автостраховку 50% (для машин с мощностью двигателя до 2500 куб. см).

Иногда водители маршруток и автобусов не хотят предоставлять льготный проезд, утверждая, что соответствующих мест больше нет. Однако отказывать они не имеют права - это незаконно.

Украинским законодательством предусматривается, что водители обязаны брать в салон льготников, даже если те займут все места.

Понимая, какие льготы пенсионерам после 60 лет в Украине доступны, пожилые граждане смогут значительно облегчить свою жизнь.

