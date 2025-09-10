В ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство Польши нарушили более десяти российских дронов. Беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты. Польша привела свои ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности. А премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что страна должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство.

Польша является страной-членом НАТО. Но будет ли ответная реакция или действия со стороны Альянса? Не думаю. Подобные инциденты не подпадают под пятую статью, как бы мы этого не хотели. Ведь речь не идет о прямой военной агрессии с направленными ударами с применением живой силы.

Случаи залета каких-то объектов в воздушное пространство существовали и между НАТО и Советским Союзом.

Но это никогда не приводило к применению пятой статьи. Поэтому сейчас так же: не стоит ожидать ее применения.

Более того, нет четкой квалификации происходящего со стороны самой польской власти, четкой артикуляции. Мы видим отдельных политиков, но в целом это о "мы изучаем", "мы исследуем", "мы смотрим".

Поскольку не будет пятой статьи, соответственно, не будет жесткой реакции. Польша будет до последнего избегать какой-то квалификации этих событий, поэтому это будет проходить как инцидент. Но, в отличие от предыдущих инцидентов, случайных залетов или прилетов, Польша видит в этом - и это тоже видно - целенаправленную атаку.

Конечно, вопрос, были ли в тех БПЛА боевые части, или же это были разведывательные дроны - так сказать, проверка со стороны РФ. Однако важно: Польша понимает, что это была направленная атака, это не случайность, это было "прощупывание".

Соответственно, Варшаве необходим алгоритм, который в дальнейшем будет ограждать Польшу от чрезмерных обострений и эскалации. Это может быть, опять же, призыв резервистов (это уже произошло для нужд противовоздушной обороны в некоторых воеводствах). Это может быть четкое указание сбивать российские дроны и любые летающие объекты, которые долетают со стороны России. Это может быть координация усилий по защите своего неба с другими партнерами по НАТО, отработка этих действий. То есть, сбивание дронов, корректировка учебного процесса, процесса подготовки противовоздушной обороны с учетом того, что они будут с этим иметь дело постоянно и надо четко защитить собственное небо от российских дронов.

Дело в том, что это действительно может быть длительной проблемой. И Польша будет с этим работать.

В то же время, ожидать, что они будут требовать жесткой реакции Соединенных Штатов, не стоит. США не готовы к жесткой реакции. Президент США Дональд Трамп не будет использовать этот инцидент для того, чтобы усилить давление на Россию. США продолжат утверждать, что в полной мере не исчерпан весь арсенал переговорного процесса, и что есть пространство для заключения большой сделки с Путиным.

Поэтому НАТО не отреагирует соответствующим образом, за исключением заявлений генерального секретаря Марка Рютте или кого-то из руководства менеджмента Альянса. Они будут говорить о том, что "мы должны объединиться", "должна быть четкая общая позиция" и так далее. Но на самом деле позицию определяет не Рютте. Ее определяют лидеры западных стран - политическое руководство, а не военное. А политическое руководство не хочет квалифицировать эти действия как агрессию.

Таким образом, я вижу сейчас следующий шаг - повышение ставок со стороны России.

Мол, "проглотили" дроны, ну, хорошо, мы еще "облако" дронов запустим, ударим по объектам логистики, складам, на которых хранится оружие, которое должно быть передано Украине, мы нанесем удары по каким-то узловым точкам, мы пойдем гибридным путем, который вы не квалифицируете, не реагируете... мы будем давить дальше вплоть до военных операций против стран Балтии, или в Балтийском море, во всем северном секторе.

А что можно сделать Польша сейчас? Без НАТО Польша может только готовиться к "глухой обороне". Она может модернизировать собственные военные силы, проводить частичную мобилизацию, отрабатывать удары, готовиться к волнам атак, строить оборону, готовить свои энергообъекты к возможным ударам, строить укрытия и так далее. И именно это польское руководство, скорее всего, начнет делать.

Польша начнет готовиться к войне, понимая, что за нее могут не вступиться вовремя. Ведь я более чем убежден, что это была целенаправленная атака. В ночь на 10 сентября россияне просто проверяли систему ПВО в Польше и политическую реакцию.