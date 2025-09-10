При этом глава Еврокомиссии заявила, что "поддерживает" израильский народ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о приостановлении финансовой поддержки Израиля со стороны Евросоюза после удара по Катару и действий в секторе Газа. Об этом она сообщила во время своего выступления перед Европейским парламентом.

"Мы приостановим нашу двустороннюю поддержку Израиля. Мы остановим все выплаты в этих сферах - без ущерба для сотрудничества с израильским гражданским обществом", - заявила фон дер Ляйен.

Также она пообещала предложить санкции против "экстремистских министров". При этом глава Еврокомиссии заявила, что "поддерживает" израильский народ, отметив, что атака со стороны исламистского движения ХАМАС была "ужасной".

"Для ХАМАСа не может быть места - ни сейчас, ни в будущем", - добавила председатель Еврокомиссии.

Наконец, третьей инициативой фон дер Ляйен стала донорская группа для сектора Газы. Инициатива предусматривает появление отдельного инструмента для восстановления.

Другие заявления Урсулы фон дер Ляйен - последние новости

Во время выступления перед Европейским парламентом Урсула фон дер Ляйен сделала несколько важных заявлений, касающихся войны в Украине. Так, она объявила о выделении шести миллиардов евро на дроны для Украины в рамках программы ERA Loans.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что до агрессии РФ Украина практически не имела дронов, тогда как на сегодняшний день они обеспечивают две трети всех потерь российской техники. В то же время Москва быстро догоняет Украину, используя преимущества, которые ей дает развитый оборонно-промышленный комплекс.

Также Урсула фон дер Ляйен пообещала построить "стену из дронов". Речь идет о программе "Eastern Flank Watch", направленную на то, чтобы улучшить наблюдение в режиме реального времени за странами Евросоюза, граничащими с Россией.

