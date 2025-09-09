Помидоры в томатном соке - очень вкусная заготовка, удобная для приготовления томатных блюд.

Помидоры в собственном соку по-домашнему - настоящее гастрономическое удовольствие. Заготовку удобно применять в кулинарии, к примеру, для приготовления домашнего соуса. А можно просто есть томаты как закуску и запивать маринадом с банки. Самая вкусная консервация получается из домашних овощей.

Мы рассказали, как сделать восхитительные помидоры в собственном соку - рецепт не требует особенных навыков и по силам каждому. Зимой вы обязательно будете рады такому подарку.

Самые вкусные помидоры в собственном соку на зиму

Для приготовления лучше всего брать овощи сорта сливка среднего размера, которые легко помещаются в банку. Можно использовать черри, но их долго чистить. По желанию процесс можно упростить, взяв магазинный сок.

На банку объемом три литра понадобится такое количество ингредиентов:

три с половиной килограмма томатов;

три чайные ложки сахара;

столовая ложка соли;

один лавровый лист;

по пять горошин черного и душистого перца.

Помидоры нужно тщательно обмыть и перебрать. Затем осмотреть каждый. Два килограмма самых упругих и качественных плодов отложите для консервации. Из остальных сделать томатный сок при помощи блендера, мясорубки или соковыжималки.

На овощах, из которых получатся помидоры в собственном соку, сделать надрез в форме креста на остром конце. Сложить в глубокую посуду и на пять минут залить кипятком. Затем достать, остудить и снять кожуру.

Сок влить в кастрюлю с толстым дном. Добавить соль, сахар, прокипятить. На дно банки положить два вида перца и лавровый лист. Поместить томаты. Залить горячим соком и прикрыть крышками.

Стерилизуйте помидоры в собственном соку на зиму в большой кастрюле с полотенцем на дне. Вода должна доходить до 2/3 банки. Когда она закипит, оставить консервацию обрабатываться на 25 минут. Потом уже плотно закрыть и переместить на хранение в прохладное помещение.

Чтобы помидоры на зиму в собственном соку были еще вкуснее, в банки можно добавить кусочки сладкого или острого перца, зубчики чеснока или листья базилика. Мы публикуем лишь базовый рецепт, который можно разнообразить.

Помидоры в собственном соку без кожуры более нежные и удобные применении, но шаг с чисткой можно пропустить.

