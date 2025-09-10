Украинцам рано надеяться, что теперь НАТО втянется в войну.

Запуском беспилотников по территории Польши Россия, возможно, пытается заставить Европу перенаправить ресурсы с поддержки Украины на усиление собственной безопасности. Такое мнение в своем телеграм высказал украинский эксперт в области систем связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Анализируя фото одного из беспилотников, упавшего в Польше, Флеш отметил, что это дрон-обманка "Гербера", предназначенный для отвлечения ПВО. К тому же показанная на фото версия даже не является разведывательной, то есть не имеет камер. При этом до сих пор нет четкого подтверждения, что в Польшу залетали ударные дроны "Шахед", отмечает специалист.

"Никогда не знаешь, какой план был у России. Запустили "пенопластовые" самолеты на Польшу. Все живы. Дальше скандала дело не пойдет. Нам это никак не сыграет на руку. А вот Европа, вероятно, теперь займется своей обороной, а не нашей. И деньги пойдут туда. Возможно, в этом и был план", - пишет Бескрестнов.

Атака дронов на Польшу: последние новости

Как писал УНИАН, несмотря на публичное беспокойство польских политиков, НАТО как организация пока не рассматривает залет российских дронов в Польшу как акт агрессии. Соответственно, никаких реальных последствий для России этот инцидент, вероятно, не будет иметь.

Такое же мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Он отметил, что инциденты с залетами советских самолетов в воздушное пространство НАТО были еще во времена холодной войны. И даже тогда это не привело к активации пункта о коллективной обороне альянса.

