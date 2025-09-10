В списке есть представители знака Рыбы.

Сезон затмений дается не всем легко: некоторые знаки Зодиака ощущают эмоциональное напряжение и потерю равновесия. Однако именно эта энергия открывает перед ними новую страницу, ведущую к успеху и важным достижениям, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Эми Демюр рассказала, что четыре знака особенно остро реагируют на влияние нынешних затмений, находясь в их портале вплоть до конца сентября. По ее словам, несмотря на повышенную возбудимость, представители этих знаков обладают гибким мышлением и благодаря этому смогут добиться значительных результатов.

Рыбы

Рыбы в последние недели могли ощущать дисбаланс из-за энергии лунного затмения, проходящего в их знаке. Хотя это состояние может быть тягостным, именно оно становится толчком к будущему успеху, особенно в сфере личных отношений. Астролог пояснила, что Рыбам стоит ждать неожиданных событий в любви, встреч с людьми, с которыми их связывают кармические нити или опыт прошлых жизней. Эта энергия также способна проявиться в дружбе и партнерстве, помогая разрушить старые негативные циклы и выйти на новый уровень.

Дева

Девы находятся под влиянием солнечного затмения 21 сентября, которое происходит прямо в их знаке. Из-за этого многие представители ощущают себя уставшими или потерянными. Но астролог подчеркнула: именно сейчас Девы освобождаются от многолетних токсичных кармических связей, мешавших найти гармонию в любви. Те, кто застревал в болезненных сценариях, могут наконец-то привлечь новое счастье и построить здоровые отношения. Даже если личная жизнь пока не стоит на первом месте, судьба приготовила Девам масштабные перспективы - от карьерного роста до улучшения финансового положения.

Близнецы

Близнецы тоже переживают состояние внутренней неустойчивости, но этот период открывает для них путь к серьезному карьерному рывку. Демюр считает, что представители знака постепенно освобождаются от ограничений, мешавших реализовать их потенциал. Приходит время заявить о себе, укрепить репутацию и занять более заметное место в профессиональной сфере. Несмотря на прошлые разочарования, впереди у Близнецов - лучшие возможности для роста и признания.

Стрелец

Стрельцы в последнее время ощущают, что жизнь проверяет их на прочность, и многие обстоятельства действуют раздражающе. Однако астролог пояснила: именно сейчас идет процесс освобождения от давнего эмоционального груза, мешавшего двигаться вперед. Усвоив трудные уроки прошлого года, представители знака смогут войти в новый этап, где ждут успех, любовь и признание. Этот месяц обещает быть переломным - Стрельцы наконец-то начнут получать плоды своего труда и смогут реализовать идеи, которые принесут им популярность и уважение.

