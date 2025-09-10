Звезда рассказала, как живет с волчанкой.

Известная американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о трудностях, которые вызывает у нее сложная неизлечимая болезнь.

33-летняя звезда ранее отмечала, что имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и волчанку - хроническое заболевание, во время которого иммунная система атакует собственные ткани организма и поражает кожу, суставы, почки, легкие или сердце.

"У меня артрит пальцев рук, и это из-за моей волчанки", - призналась Селена в подкасте с актрисой Эми Полер.

Она также вспомнила бытовую ситуацию, которая вызвала у нее сильную боль и определенный дискомфорт.

"Я помню, как пыталась открыть бутылку с водой - и это было невероятно больно, потому что у меня еще не было нужных лекарств", - добавила Гомес.

К слову, волчанку диагностировали у Селены в 2013 году. Это заболевание не излечивается, однако артистка пытается поддерживать свое состояние различными медицинскими средствами.

Напомним, ранее Селена Гомес избавилась от лишних килограммов и раскрыла, как ей это удалось. Некоторые пользователи заподозрили звезду в употреблении препаратов для диабетиков, которые способствуют похудению.

