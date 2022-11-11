Президент РФ всерьез беспокоится о своей безопасности.

Владимир Путин официально отказался ехать на саммит G20 и причиной этому может быть его страх.

Президент РФ всерьез беспокоится о своей безопасности и считает, что на встрече его могут убить, как рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

"То что он не поедет было очевидно уже давно. Он боится куда-то ехать, потому что там какие бы меры безопасности не принимались, таких гарантий безопасности, какие есть в России у него там не будет. Некоторое время назад говорилось о том, что вместо Путина туда поедет Мишустин, но его не пустили. Все-таки видимо Мишустин может сказать не то что нужно Кремлю, поэтому поедет Лавров. Гарантия, что скажет то что нужно есть только для Лаврова, а Мишустина опасно отпускать. Это говорит о том, что и в правительстве вменяемых людей, которые понимают все безумие творящейся сейчас российской политики, достаточно и они уже боятся их куда-то отпускать", - сказала она.

Политолог уверена, что Путин боится "не унижения, а у него есть боязнь именно каких-то иных физических вещей".

"Это все-таки совсем другая страна и мало ли кто и что там может быть. Паранойя и опасения за свою собственную жизнь достигла каких-то совершенно невменяемых масштабов", - добавила Курносова.

Саммит "Большой двадцатки" в Индонезии: что известно

Встреча в формате "Группы двадцати" пройдет 15-16 ноября на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит Зеленского и Путина.

7 ноября президент Индонезии сообщил, что разговаривал с Путиным и почти уверен в том, что он не посетит саммит. Позже он заговорил о дистанционном участии Путина в саммите.

Потом в РФ подтвердили, что вместо Путина на саммит Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.