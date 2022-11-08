Отмечается, что президент РФ может принять участие виртуально.

Президент Индонезии Джоко Видодо изменил свое мнение относительно участия российского коллеги Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки". Он отметил, что это произойдет, "если будет возможность".

По данным Reuters, Путин во время телефонного разговора с Джокови не исключил участия в саммите.

"Но если нет… может быть, он попросит сделать это виртуально", - заявил президент Индонезии.

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Саммит "Большой двадцатки" - что известно

Саммит пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

В свою очередь президент США Джо Байден призвал исключить РФ из G20 после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

3 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие в саммите.

7 ноября в интерью Financial Times президент Индонезии Джоко Видодо заяви, что почти уверен в том, что российский коллега не посетит саммит "Большой двадцатки" на Бали.

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер примет решение насчет участия в саммите "Большой двадцатки" до конца недели.

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