Президент Индонезии Джоко Видодо разговаривал с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и почти уверен в том, что российский коллега не посетит саммит "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали.
По словам индонезийского лидера, у него есть "сильное ощущение", что президент РФ не примет участие в мероприятии, пишет Financial Times.
7 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава России примет решение насчет участия в саммите "Большой двадцатки" до конца недели, пишет "РИА Новости".
"...мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на мероприятие - Ред.)", - заявил спикер.
Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество отозвать приглашение, отправленное Владимиру Путину для участия в саммите G20, поскольку он публично признал отдачу приказа о ракетных ударах по украинской энергетической инфраструктуре и мирным гражданам.
Саммит "Большой двадцатки" на Бали - самые важные новости
Мероприятие запланировано на 15-16 ноября.
После начала широкомасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, президент США Джо Байден высказался за исключение РФ из G20.
Стоит отметить, что в конце апреля Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".
Справка УНИАН. "Большая двадцатка" - это клуб государств с самой развитой и развивающейся экономикой. В G20 входят Австралия, США, Канада, Европейский Союз, Аргентина, Бразилия, Япония, Турция, Мексика, Россия, Китай, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика и Южная Корея.