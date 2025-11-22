Ни один аппарат сбит не был.

В Нидерландах над авиабазой, что на юго-востоке страны, были замечены неизвестные дроны. Голландские военные применили оружие.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны, инцидент произошел вечером в пятницу, 21 ноября. Дроны заметили между 19:00 и 21:00 сотрудники службы безопасности авиабазы Волкел, расположенной вблизи немецкой границы.

"Сотрудники ВВС применили оружие с земли, чтобы сбить дроны. Дроны улетели и не были найдены", – говорится в заявлении министерства.

Там добавили, что не понятно, почему беспилотники летали в районах, где их применение запрещено. Военная полиция проинформировала, что начато расследование.

Дроны в Европе

В последнее время в Европе начали фиксировать работу неизвестных дронов. К примеру, в Бельгии в начале ноября беспилотники заметили над военной авиабазой, где хранится ядерное оружие. С 2027 года там планируют разместить истребители F-35.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен считает, что эти беспилотники запускали, чтобы шпионить за истребителями и боеприпасами.

Также дроны фиксировали в Норвегии, Германии и других странах.

