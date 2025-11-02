Кристина Казакова

Министр обороны Бельгии поделился, что в ночь на 1 ноября над военной авиабазой было замечено несколько беспилотников.

В бельгийской провинции Лимбург над военной авиабазой Кляйн-Брогель в ночь на субботу, 1 ноября, зафиксировали несколько БпЛА, сообщает издание HLN.

Издание отметило, что сейчас на базе хранятся американские ядерные боеприпасы. Планируется, что с 2027 года она станет основной авиабазой для истребителей F-35.

По словам мэра города Пира Стивена Матея, беспилотник заметил работник казармы. На место происшествия выехал экипаж полиции, но дрон уже не фиксировался. Полиция записала необходимые выводы в отчете, который передала в Министерство обороны и военную разведку.

Матей добавил, что в ближайшие дни и недели будет обсуждаться вопрос относительно обеспечения необходимой безопасности военной авиабазе со стороны военных. Он не исключил, что такая ситуация может повториться, поэтому следует быть готовыми ко всему.

Примечательно, что министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х подтвердил информацию и отметил, что было замечено несколько беспилотников. Он рассказал, что дроны заметили с помощью системы обнаружения дронов. Франкен добавил, что "аппараты удалось зафиксировать на видео".

Издание отмечает, что это уже не первые случаи, когда неизвестные беспилотники были замечены над военными объектами в Бельгии. Так, в ночь на субботу также поступали сообщения о дронах в районе воинской части в Леопольдсбурге, неподалеку Кляйн-Брогеля. Еще в прошлом месяце над тренировочным полигоном Эльзенборн и казармами в Марш-ан-Фаменн также были зафиксированы дроны.

Отмечается, что на данный момент нет информации, кто мог запускать эти летательные аппараты и с какой целью - чтобы запугать или для сбора разведывательных данных.

Министр обороны Бельгии сообщил, что на следующей неделе состоится встреча его ведомства с местной полицией для "анализа угрозы и усиления поиска операторов дронов".

"Полеты дронов над военными объектами строго запрещены. Министерство обороны должно принять все меры для сбивания этих БпЛА", - написал он в сообщении в соцсети.

Франкен добавил, что идет подготовка плана на 50 миллионов евро для создания системы противодействия беспилотникам.

Бельгия и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия, при которых "репарационный кредит" для Украины за счет замороженных российских активов будет предоставлен. В частности, Бельгия требует полного распределения юридических рисков между странами ЕС. Также страна хочет получить гарантии на случай, если средства надо будет возвращать. Третье условие - Бельгия ожидает аналогичные шаги от стран, где также размещены российские активы.

Также мы писали, что министр обороны страны Тео Франкен заявил, что Бельгия готова передать Украине свои истребители F-16 только после того, как получит и запустит в действие новые самолеты F-35. Франкен добавил, что процесс развертывания F-35 является "очень важной фазой" для бельгийских Военно-воздушных сил и этот процесс напрямую связан с передачей самолетов Украине. Он отметил, что Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, и именно поэтому ее переход на самолеты F-35 имеет стратегическое значение.

