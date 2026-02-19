Беспилотники атаковали нефтебазу на Псковщине, там пожар

Традиционно, по данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области, в результате чего там начался пожар.

Тамошний губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что в результате налета беспилотников на Великолукской нефтебазе загорелся резервуар.

Как утверждает Ведерников, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В сети выкладывают фото и видео, снятые предположительно местными жителями, на которых слышно звуки пролета беспилотника и взрыва и последующего сильного зарева.

Также дроны наведались и в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил о двоих раненых. "В результате очередной массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района ранены два мирных жителя... Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня", - сообщил он.

Отметим, село Лопушь расположено примерно в 80 км от украинской границы.

Также сообщается, что впервые за длительное время дроны атаковали Киришский район Ленинградской области. Местные жители сообщили о характерном звуке пролета дронов и нескольких громких взрывах. Также в небе были видны яркие вспышки.

Удары по территории РФ

14 февраля УНИАН сообщал, что по данным Генштаба, в Крыму был поражен российский транспортно-десантный катер БК-16. Кроме катера поражено еще несколько серьезных целей оккупантов.

А 12 февраля ВСУ атаковали ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов российской армии, который находится под Волгоградом.

