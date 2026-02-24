Генерал США предупредил, что война с Ираном может обернуться затяжным конфликтом, - Axios

В администрации Дональда Трампа продолжаются дискуссии о том, как поступить с Ираном.

Глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Дэн Кейн считает, что военная кампания против Ирана может нести серьезные риски для Соединенных Штатов Америки.

Речь в том числе о возможном втягивании страны в затяжной конфликт. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает издание Axios. В администрации Дональда Трампа продолжаются дискуссии о том, как поступить с Ираном, и какие последствия будет иметь тот или иной вариант.

Ряд людей в окружении американского президента призывает к осторожности. Однако некоторые источники считают, что сам Трамп склоняется к нанесению удара по Ирану.

Видео дня

Журналисты пишут, что Кейн является главным военным советником Трампа и пользуется большим уважением у президента США. Поэтому его позиция может быть особенно влиятельной. Источники издания отмечают, что никто не выступает за вторжение или военные действия с участием наземных войск на территории Ирана. И сам Кейн проявлял большую осторожность в обсуждениях.

Один из источников охарактеризовал Кейна как "нерешительного воина" в отношении Ирана. Генерал считает, что ставки в крупной операции в Иране выше, а риск запутаться и понести потери – больше, в сравнении с операцией в Венесуэле, когда был захвачен диктатор Николас Мадуро.

Неназванный собеседник журналистов сказал, что хотя Кейн и не выступает за нанесение удара по Ирану, он поддержит и выполнит любое решение, которое примет Трамп.

Другой источник отметил, что Кейн не относится к военной кампании против Ирана скептически. Однако он "трезво и реалистично" оценивает шансы на успех и то, что может произойти после начала войны.

"Кейн был единственным военным лидером, который в последние недели информировал Трампа по вопросам Ирана. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные Трампом по Ирану, и не разговаривал с президентом с момента начала кризиса в начале января", – добавляет издание.

Реакция Трампа на материалы СМИ

Тем временем американский лидер Дональд Трамп уже написал в соцсети Truth Social, что истории о генерале Кейне в "фейковых медиа" неправдивы.

Он утверждает, что Кейн не выступал против военного сценария в случае с Ираном и, если будет принято решение об операции, считает, что США смогут "легко победить".

"Все, что было написано о потенциальной войне с Ираном, написано неверно и сделано намеренно. Решение принимаю я, я предпочел бы соглашение его отсутствию, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к большому сожалению, для ее народа. Потому что они великие и замечательные, и с ними никогда не должно было произойти ничего подобного", – заявил он.

США и Иран: это стоит знать

В последние недели Соединенные Штаты Америки перебрасывают значительные силы на Ближний Восток. В СМИ активно обсуждают возможное начало войны с Ираном.

Одним из наиболее острых вопросов в отношениях между странами является ядерная программа Ирана. Вашингтон рассматривает обогащение урана в стране как потенциальный путь к созданию ядерного оружия. Тегеран же отрицает такие намерения.

В стремлении предотвратить атаку, Тегеран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе. Однако там хотят отмены санкций и признание права на обогащение урана.

Вас также могут заинтересовать новости: